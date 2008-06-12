Перенос рабочего сайта с базой данных (оскомерц)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен7 заявок203 просмотра

Нужно перенести интернет магазин (работающий) + базу данных с одного хостинга на другой.

Сделать это нужно сегодня вечером. В районе шести часов. Предложение для тех кто это уже делал, так как утеря данных недопустима.

С предложениями в асю 176208561

17 лет назад
artemidze
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

melan91
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Все выполнено четко и красиво. Самое главно без потерь и вовремя. За что и спасибо.Рекомендую

Заявки фрилансеров

melan91
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад