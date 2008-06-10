Установка кодека ffmpg на debian

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок209 просмотров

Кодек FFMPG есть.

Нужна установка пока что на тестовом сервере, а потом, возможно в будущем и на главном.

Если цена за установку и качество работы нас устроят - будут частые заказы.

Человек желательно с опытом установки ;))

Debian
17 лет назад
vodya
53 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров