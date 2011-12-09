Только качество и уникальность. Веб-дизайн.
Портфолио:
https://www.behance.net/user/?username=igorV
ОТЗЫВЫ на free-lance.ru http://www.free-lance.ru/users/Cicero/opinions/
Дизайн главной страницы - от $400
Дизайн внутренней страницы - $50+ wmz в зависимости от сложности.
Иллюстрация/коллаж - от $100 в зависимости от сложности.
Логотип - $150 (3 варианта), если в комплекте с дизайном - $100.
Баннер (google ad / 4 размера) - $25
Сроки озвучиваются только после ознакомления с ТЗ.
К оплате принимаются webmoney / paypal / payoneer.
Варианты сотрудничества https://vensko.net/i/working_terms.jpg
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/295743.html
Портфолио
- Агентство - Промо модели на выставку103 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Работаю с Игорем, не первый раз и думаю не последний! Приятный в общении человек и настоящий профессионал своего дела! Разработал красивый и качественный дизайн! Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Отзыв оставлен в связи с нововведением на бирже. "Для продолжения работы необходимо оставить ответный отзыв работодателю". НО. Нововведению подчиняются и проекты задним числом. 1. Я не помню уже суть проекта и процесс работы. 2. Я даже не смог прочитать отзывы, которые оставили мне работодатели, чтобы оставить ответный. Если мы с Вами работали и отзыв оставлен - значит все было хорошо. Отзыв - положительный. Рекомендую.
$1100
10 баллов
11 лет назад
Отличный проектировщик, я рад что остановил выбор на нём. Порекомендовать его не могу, потому что не хочу его лишиться. Впрочем, положительные отзывы всё равно никто не читает :)
Ответный отзыв
Проектирование - занятие нервное, но интересное) За вакансию спасибо - будем стараться. Как заказчик/исполнитель Дмитрий очень ответственный, на счет оплаты проблем не возникло вообще никаких. Приятен в общении и профессионал своего дела. Если вам удастся поработать с ним - считайте вам повезло :)
$150
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, несмотря на то что заказчик был очень сложным. На Игоря можно положиться: сроки выдержаны, отличный дизайн. Будем в дальнейшем обращаться!
Ответный отзыв
Приятный в общении и четкий заказчик. Хочется отметить доверие к дизайнеру и свободу действий. Никто не подгонял, весь процесс работы проходил мирно и без лишних нареканий. В итоге все остались довольны, а в нашей сфере это главное. Интересных вам проектов и хороших исполнителей.
$100
10 баллов
12 лет назад
Очень качественный дизайн получился. Приятно работать. Буду предлагать проекты еще. +++
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Андреем. Очень интересное задание, свобода действий и своевременная оплата. Спасибо за опыт. Надеюсь поработаем ещё.
$15
10 баллов
12 лет назад
Быстро, красиво, профессионально, демократично. Вот как коротко можно описать сотрудничество. Мелкие правки(придраться не к чему) сделаны моментально. Обязательно буду обращаться еще. Рекомендую +++
Ответный отзыв
Заказчик со стажем, четкий и серьезный. Приятен в общении и не предирчевый. С оплатой никаких проблем не возникало. С таким человек можно работать.
Дизайн сайтов
10 отзывов
от $300
от 3 дней
#315
Баннеры
3 отзыва
от $10
от 2 дней
#203
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $70
от 2 дней
#4443