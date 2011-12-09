Отзыв оставлен в связи с нововведением на бирже. "Для продолжения работы необходимо оставить ответный отзыв работодателю". НО. Нововведению подчиняются и проекты задним числом. 1. Я не помню уже суть проекта и процесс работы. 2. Я даже не смог прочитать отзывы, которые оставили мне работодатели, чтобы оставить ответный. Если мы с Вами работали и отзыв оставлен - значит все было хорошо. Отзыв - положительный. Рекомендую.