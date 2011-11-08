Есть главная страница сайта http://slaffko.name/test3/ Необходимо эту страницу 1 в 1 нарисовать в фотошопе с рядом поправок: 1) верхнее горизонтальное меню нужно сделать аналогично как в шаблоне (во вложении) ...
Дизайн
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! нужен дизайн для интернет магазина цифровой техники на движке prestshop!чтобы на сайте всё было красиво доступно и понятно(а то сам в этом не силён)!основные цвета синий белый иногда красный!ЛОготип есть !но если будут какие предложение его изменить буду рад!
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