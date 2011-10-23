Дизайн для сайта завода. Приватно для Mon Blank

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Необходимо создать дизайн сайта для промышленного предприятия

Исполнитель - Mon Blank

14 лет назад
Pashok
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

monblank
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

monblank
Игорь 
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Был
2 года назад
14 лет назад

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