Дизайн сайта учебного ветеринарного центра

# 1 — $ 225

Здравствуйте.

Есть сайт Школы постдипломного образования имени профессора В.Н. Митина - http://mitin.pro/

Он был создан на унылом бесплатном шаблоне. Сейчас он почти наполнен наполнен, сформирована структура.

Теперь его надо красиво оформить. Если при этом у вас появятся идеи как сайт можно улучшить, мы всегда открыты для обсуждения. :)

Желательно, чтобы дизайн был достаточно светлый и легкий, но это лишь пожелание.

В шапке обязательно должны присутствовать: изображение логотипа ветеринарной клиники Биоконтроль и изображение онкоцентра, которые вы найдете в приложении. С изображением онкоцентра стоит поработать (например, среди вариантов http://www.weblancer.net/projects/279745.html?section=contest_users были достаточно интересные), телефон, адрес.

Общая ширина - 980 пикселей. Шрифты должны быть достаточно крупные, для контента - без засечек, в шапке - по вашему выбору. Должны быть предусмотрены заголовки от H1 до H4 можно и до H6), цитаты, таблицы (дабы верстальщик в последствии не теребил вас по этим вопросам).

Победитель будет выбран в промежутке с 1 по 10 ноября (совещание руководства, обсуждение и прочая бюрократия требуют времени).

В случае, если ни один из вариантов дизайна не дотянет до профессионального уровня – конкурс будет продлен!

Если у вас возникают какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, не стесняйтесь писать личные сообщения. :)