Здравствуйте уважаемые фрилансеры! нужен дизайн для интернет магазина цифровой техники на движке prestshop!чтобы на сайте всё было красиво доступно и понятно(а то сам в этом не силён)!основные цвета синий белый иногда красный!ЛОготип есть !но ...
Дизайн сайта учебного ветеринарного центра
Здравствуйте.
Есть сайт Школы постдипломного образования имени профессора В.Н. Митина - http://mitin.pro/
Он был создан на унылом бесплатном шаблоне. Сейчас он почти наполнен наполнен, сформирована структура.
Теперь его надо красиво оформить. Если при этом у вас появятся идеи как сайт можно улучшить, мы всегда открыты для обсуждения. :)
Желательно, чтобы дизайн был достаточно светлый и легкий, но это лишь пожелание.
В шапке обязательно должны присутствовать: изображение логотипа ветеринарной клиники Биоконтроль и изображение онкоцентра, которые вы найдете в приложении. С изображением онкоцентра стоит поработать (например, среди вариантов http://www.weblancer.net/projects/279745.html?section=contest_users были достаточно интересные), телефон, адрес.
Общая ширина - 980 пикселей. Шрифты должны быть достаточно крупные, для контента - без засечек, в шапке - по вашему выбору. Должны быть предусмотрены заголовки от H1 до H4 можно и до H6), цитаты, таблицы (дабы верстальщик в последствии не теребил вас по этим вопросам).
Победитель будет выбран в промежутке с 1 по 10 ноября (совещание руководства, обсуждение и прочая бюрократия требуют времени).
В случае, если ни один из вариантов дизайна не дотянет до профессионального уровня – конкурс будет продлен!
Если у вас возникают какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, не стесняйтесь писать личные сообщения. :)
Победитель конкурса
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