Профессиональное создание web-сайтов. Качество гарантировано.
Разработка профессиональных web-сайтов — это не просто создание приятных глазу страниц,а сложный процесс,включающий создание удобного пользовательского интерфейса,умение не только структурировать данные на сайте,но и достигать бизнес-целей,преследуемых при создании.
Web-студия «Minatrix» стремится с каждой последующей работой превзойти ожидания клиентов и основную ставку делает на качество!
В студии работают высококлассные специалисты и люди, горячо любящие свое дело.
Основной профиль на фрилансе — www.free-lance.ru/users/maksiminvest
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Тестирование сайтов
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Системы управления (CMS)
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Сайты «под ключ»
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Интернет-магазины
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HTML-верстка
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