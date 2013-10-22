maksiminvest

Максим maksiminvest

 
37 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Профессиональное создание web-сайтов. Качество гарантировано.

Разработка профессиональных web-сайтов — это не просто создание приятных глазу страниц,а сложный процесс,включающий создание удобного пользовательского интерфейса,умение не только структурировать данные на сайте,но и достигать бизнес-целей,преследуемых при создании.

Web-студия «Minatrix» стремится с каждой последующей работой превзойти ожидания клиентов и основную ставку делает на качество!

В студии работают высококлассные специалисты и люди, горячо любящие свое дело.

Основной профиль на фрилансе — www.free-lance.ru/users/maksiminvest

Портфолио
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1577
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2234
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#2807
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 15 дней
#2897
Веб-программирование
нет отзывов
от $70
от 5 дней
#5015
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#6319
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