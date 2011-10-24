Дизайн для wordpress

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! нужен дизайн для интернет магазина цифровой техники на движке prestshop!чтобы на сайте всё было красиво доступно и понятно(а то сам в этом не силён)!основные цвета синий белый иногда красный!ЛОготип есть !но ...