Исправить меню

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки151 просмотр

http://majei.tk/

Нужно переделать полностью подменю, потому что длинные пункты меню будут переносится на новые строки.

а существующий дизайн подменю, я не могу применить к многострочному пункт.

Жду Ваших предложений !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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