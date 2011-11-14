Дизайн и верстка 1 страницы на сайте

Надо задизайнить и сверстать страницу на сайте хттп://www.tvoi-dveri.ru/contacts/.

А точнее, придумать расположение телефонов и адресов в хедере, футере и придумать как переделать страницу контактов.

Старый вариант приложен архивом. В старом варианте был один адрес и 2 телефона. Теперь 2 адреса и 3-4 телефона.

Сотрудничество желательно начать с эскиза, на котором будут раскиданы элементы дизайна для данной страницы.

Цена договорная.