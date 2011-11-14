Нужно разработать дизайн новостного портала. Дизайн уровня: bbc.co.uk, cbsnews.com, abcnews.go.com итд. Выбирать исполнителя будем по портфолио и наличию схожих работ.
Дизайн и верстка 1 страницы на сайте
Надо задизайнить и сверстать страницу на сайте хттп://www.tvoi-dveri.ru/contacts/.
А точнее, придумать расположение телефонов и адресов в хедере, футере и придумать как переделать страницу контактов.
Старый вариант приложен архивом. В старом варианте был один адрес и 2 телефона. Теперь 2 адреса и 3-4 телефона.
Сотрудничество желательно начать с эскиза, на котором будут раскиданы элементы дизайна для данной страницы.
Цена договорная.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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