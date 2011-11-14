Дизайн и верстка 1 страницы на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок208 просмотров

Надо задизайнить и сверстать страницу на сайте хттп://www.tvoi-dveri.ru/contacts/.

А точнее, придумать расположение телефонов и адресов в хедере, футере и придумать как переделать страницу контактов.

Старый вариант приложен архивом. В старом варианте был один адрес и 2 телефона. Теперь 2 адреса и 3-4 телефона.

Сотрудничество желательно начать с эскиза, на котором будут раскиданы элементы дизайна для данной страницы.

Цена договорная.

14 лет назад
idavydov
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
3 дня
С Александром работаем уже не первый проект. Все делает красиво и качественно. Быстро находит решение в сложных ситуациях и всегда дает профессиональные советы. Работой очень доволен, удачи Александру в будущем.
Отличный заказчик. Дал четкое задание, быстро согласовал. По оплате вопросов не возникло. Человек слово. Смело работайте с данным заказчиком.

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать новостной портал

    $2500

    Нужно разработать дизайн новостного портала. Дизайн уровня: bbc.co.uk, cbsnews.com, abcnews.go.com итд. Выбирать исполнителя будем по портфолио и наличию схожих работ.

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин виртуальных баллов

    $700

    Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны). Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин виртуальных баллов

    $700

    Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны). Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна поискового сервиса

    $1500

    Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для wordpress

    $500

    День добрый Нужен дизайн под wordpress блога о саморазвитии. Если верстку предоставляете, укажите это отдельно. Требование: техдизайн, карамельно, ярко, красочно, динамично. Пожалуйста, ссылку на свои ...

    WordPress
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется отрисовать по макету дизайн сайта

    $250

    Приветствую. Надо отрисовать по макету дизайн сайта, придать ему стилистику. Пример макета - в приложении. Всего разных страниц сайта (макетов) будет 6-7, со схожими граф. элементами, отличаться будут расположением. Сроки, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить меню

    $10

    http://majei.tk/ Нужно переделать полностью подменю, потому что длинные пункты меню будут переносится на новые строки. а существующий дизайн подменю, я не могу применить к многострочному пункт. Жду Ваших предложений !

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет сайта, лого есть (консалтинг)

    $50

    Здравствуйте! есть лого(специализация - консалтинг). Под него нужно разработать хороший макет сайта(два языка). Хороший пример СТРУКТУРЫ - http://sgpartners.com/index.html Ключевые ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн туристического сайта

    Необходимо нарисовать дизайн туристического сайта. ТЗ понравившемуся исполнителю. Просьба не писать в личку и на почту. С исполнителем свяжусь сам. Указывайте примерную стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    14 лет назад