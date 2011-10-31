Интернет-магазин виртуальных баллов

Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны).

Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и будет выслано предварительному кандидату для обсуждения. Добавляясь в проект укажите ссылку на портфолио и сразу ваш емайл, а также icq или skype для обсуждения.

По оплате возможно будет 30% предоплаты, 40 после того, как будет видна половина и 30% после завершения проекта.