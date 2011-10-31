Интернет-магазин виртуальных баллов

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок259 просмотров

Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны).

Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и будет выслано предварительному кандидату для обсуждения. Добавляясь в проект укажите ссылку на портфолио и сразу ваш емайл, а также icq или skype для обсуждения.

По оплате возможно будет 30% предоплаты, 40 после того, как будет видна половина и 30% после завершения проекта.

14 лет назад
abramov_rw
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$700
5 дней
Отличная студия. Предложили почти готовое решение, которое доработали в считанные дни. По дизайну всё нарисовали так, как я и хотел, даже лучше. Спасибо огромное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Отличный заказчик, очень быстро сработались и выполнили все необходимые пункты технического задания.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин виртуальных баллов

    $700

    Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны). Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна поискового сервиса

    $1500

    Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для wordpress

    $500

    День добрый Нужен дизайн под wordpress блога о саморазвитии. Если верстку предоставляете, укажите это отдельно. Требование: техдизайн, карамельно, ярко, красочно, динамично. Пожалуйста, ссылку на свои ...

    WordPress
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется отрисовать по макету дизайн сайта

    $250

    Приветствую. Надо отрисовать по макету дизайн сайта, придать ему стилистику. Пример макета - в приложении. Всего разных страниц сайта (макетов) будет 6-7, со схожими граф. элементами, отличаться будут расположением. Сроки, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить меню

    $10

    http://majei.tk/ Нужно переделать полностью подменю, потому что длинные пункты меню будут переносится на новые строки. а существующий дизайн подменю, я не могу применить к многострочному пункт. Жду Ваших предложений !

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макет сайта, лого есть (консалтинг)

    $50

    Здравствуйте! есть лого(специализация - консалтинг). Под него нужно разработать хороший макет сайта(два языка). Хороший пример СТРУКТУРЫ - http://sgpartners.com/index.html Ключевые ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн туристического сайта

    Необходимо нарисовать дизайн туристического сайта. ТЗ понравившемуся исполнителю. Просьба не писать в личку и на почту. С исполнителем свяжусь сам. Указывайте примерную стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    14 лет назад