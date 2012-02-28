ЗАДАНИЕ: Полная, качественная, уникализация паблик дизайна-шаблона для DLE 9.4 тематика (Женский портал). Такое как переименование всех изображений шаблона, DIV и CSS классов, замена местами блоков в шаблоне или добавить какие-нибудь новые со своим оформлением и ...
Дизайн для сайта детского сада.
Требуется разработка дизайна, ответственным и исполнительным фрилансером. Структура сайта идентична этому: http://ds2483.msk.ru/ за исключением небольших изменений в пунктах меню. Задача сводится к разработке самой концепции оформления сайта, подбору изображений и внедрению имеющихся фотографий в статьи, прорисовке макета большинства (!) страниц сайта.
По условиям сотрудничества:
Предоплата.
Жесткие сроки (7 дней).
Исполнитель будет выбран и начнет работу 26.10.11г.
Уважаемые фрилансеры, рассчитывайте свои силы откликаясь на проект.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Надо задизайнить и сверстать страницу на сайте хттп://www.tvoi-dveri.ru/contacts/. А точнее, придумать расположение телефонов и адресов в хедере, футере и придумать как переделать страницу контактов. Старый вариант приложен архивом. В старом варианте был ...Завершен14 лет назад
- $2500
Нужно разработать дизайн новостного портала. Дизайн уровня: bbc.co.uk, cbsnews.com, abcnews.go.com итд. Выбирать исполнителя будем по портфолио и наличию схожих работ.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $700
Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны). Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и ...Завершен14 лет назад
- $700
Требуется разработка под ключ интернет-магазина с поддержкой только виртуальных баллов (обычные валюты не нужны). Будет корзина, личный кабинет. Хочется сделать основной упор на минимализм, легкий дизайн, функционал. ТЗ на данный момент почти готово и ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Разработать дизайн книжного интернет-магазина. Магазин на opencart. ТЗ вышлю понравившемуся исполнителю.Завершен14 лет назад
- $1500
Необходимо разработать дизайн страниц, интерфейсов для поискового сервиса оптимизированный и под планшетники и мобильные устройства. Верстка прототипа так же необходима, чтобы можно было все посмотреть в работе. Сроки 2 месяца. Работа по СБР или по ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
День добрый Нужен дизайн под wordpress блога о саморазвитии. Если верстку предоставляете, укажите это отдельно. Требование: техдизайн, карамельно, ярко, красочно, динамично. Пожалуйста, ссылку на свои ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Приветствую. Надо отрисовать по макету дизайн сайта, придать ему стилистику. Пример макета - в приложении. Всего разных страниц сайта (макетов) будет 6-7, со схожими граф. элементами, отличаться будут расположением. Сроки, ...Завершен14 лет назад
- $10
http://majei.tk/ Нужно переделать полностью подменю, потому что длинные пункты меню будут переносится на новые строки. а существующий дизайн подменю, я не могу применить к многострочному пункт. Жду Ваших предложений !Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад