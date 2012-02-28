Дизайн для сайта детского сада.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок339 просмотров

Требуется разработка дизайна, ответственным и исполнительным фрилансером. Структура сайта идентична этому: http://ds2483.msk.ru/ за исключением небольших изменений в пунктах меню. Задача сводится к разработке самой концепции оформления сайта, подбору изображений и внедрению имеющихся фотографий в статьи, прорисовке макета большинства (!) страниц сайта.

По условиям сотрудничества:

Предоплата.

Жесткие сроки (7 дней).

Исполнитель будет выбран и начнет работу 26.10.11г.

Уважаемые фрилансеры, рассчитывайте свои силы откликаясь на проект.

14 лет назад
Spyashiy
Глеб 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

X_X
31 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Великолепный дизайнер! Талантливо и креативно справилась с проектом, все пожелания по доработке выполняла оперативно. Елена - фрилансер, с которым приятно сотрудничать. Спасибо за работу!
Сотрудничеством полностью довольна. Глеб четко ставит цель, приятен в общении, оперативно принимает и оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

X_X
31 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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