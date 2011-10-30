Полная уникализация паблик дизайна-шаблона DLE 9.4

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки118 просмотров

ЗАДАНИЕ: Полная, качественная, уникализация паблик дизайна-шаблона для DLE 9.4 тематика (Женский портал). Такое как переименование всех изображений шаблона, DIV и CSS классов, замена местами блоков в шаблоне или добавить какие-нибудь новые со своим оформлением и со своими CSS классами. Вобщем нужен качественно уникализированный паблик шаблон.

CSSDLE
14 лет назад
star1
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Заказывал проект по уникализации паблик дизайна-шаблона DLE 9.4. Проделанной работой остался очень доволен! Александр сделал полный редизайн шаблона и полную уникализацию кода. Вобщем на выходе получил именно то, что и хотел. Александр очень хорошо знает своё дело, приятен в общении... + ко всему порадовала стоимось проделанной работы. Советую всем.

Заявки фрилансеров

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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