Нужно сделать шаблон для joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок170 просмотров

нужно сделать шаблон сайта для joomla 1.5

сайт посвящен рекламе на такси типа (http://taximedia.hk) возможности теже! сайт информативный ... будет описание возможностей и прайс лист на услуги!

Joomla
14 лет назад
ilyasina
Ильяс 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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