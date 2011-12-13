Psd или векторный дизайн сайта стоматологии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен49 заявок509 просмотров

Требуется разработать дизайн одной страницы сайта.

Запускать CMS не требуеся, просто "скриншот".

Дизайн должен обладать понятным, не перегруженным интерефейсом, легко читаться, решение в стиле web 2.0

Есть кривой сайт стоматологической клиники:

http://nylonnw.tmweb.ru

с него берем примерную структуру информации

Материалы: логотип в векторе, фирменные цвета, фотографии кабинетов будут предоставлены выбранному исполнителю.

14 лет назад
JeanPaul
Андрей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней
Ответственный исполнитель. Не пропадает даже при наличии сложностей. Рекомендую.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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