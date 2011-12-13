нужно сделать шаблон сайта для joomla 1.5 сайт посвящен рекламе на такси типа (http://taximedia.hk) возможности теже! сайт информативный ... будет описание возможностей и прайс лист на услуги!
Psd или векторный дизайн сайта стоматологии
Требуется разработать дизайн одной страницы сайта.
Запускать CMS не требуеся, просто "скриншот".
Дизайн должен обладать понятным, не перегруженным интерефейсом, легко читаться, решение в стиле web 2.0
Есть кривой сайт стоматологической клиники:
с него берем примерную структуру информации
Материалы: логотип в векторе, фирменные цвета, фотографии кабинетов будут предоставлены выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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