Необходимо обновить сайт http://www.urush.ru/ Новый движок (это DLE), дизайн, установка и т.д. Информацию перенесу сам. Ничего сложного не надо, устроит как эти http://dressirovka.msk.ru/ http://alabai.ru/ ...
Разработка дизайна сайта, юзабилити интерфейса
Проект Автомобильной тематики, имеется функционал на Drupal.
Требуется разработать дизайн и удобный интерфейс навигации по сайту.
Работа совместно с программистом.
Функционал доступен по ссылке:
http://u4611.argon.vps-private.net/naiti_mastera
Концепцию проекта и общие требования вышлю исполнителю по почте.
Сроки 10 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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