Разработка дизайна сайта, юзабилити интерфейса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок269 просмотров

Проект Автомобильной тематики, имеется функционал на Drupal.

Требуется разработать дизайн и удобный интерфейс навигации по сайту.

Работа совместно с программистом.

Функционал доступен по ссылке:

http://u4611.argon.vps-private.net/naiti_mastera

Концепцию проекта и общие требования вышлю исполнителю по почте.

Сроки 10 дней.

Drupal
14 лет назад
flyerscool
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$300
5 дней
Работой Александры доволен , задача выполнена хорошо ,все замечания учтены , доработки делались оперативно. Сразу видно что человек знает своё дело. И цены главное приемлемые. Спасибо.
Спасибо за интересный проект, полную оплату и приятное общение, всегда на связи!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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