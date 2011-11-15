Добрый день, уважаемые Необходимо разработать дизайн для магазина автозвука (магнитолы, сабы, усилители, акустика) с небольшой особенностью. В магазине будет пункт меню "Мастерская" в этом пункте будут выложены работы по тюнингу, аэрографии.. Бриф прилагаю, ...
Дизайн сайта для компании
Необходим дизайн сайта для завода.
Дизайн должен быть четким, простым, интуитивно понятным, не перегружен графическими элементами.
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