Набросок сайта эконом-гостиниц.

# 1 — $ 50

Гостиницы эконом-класса в г. Москве

Цветовая гамма: белый, сине-голубой, возможны яркие вкрапления. Или на ваш вкус.

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Где-то должно быть написано:

Размещение в общежитиях в г. Москве от 170 рублей

Можно вставить Равшана с Джумшутом, или кого-то одного, т.к. клиентами гостиниц часто являются строительные рабочие.

Не обязательно.

Название: ООО "Компания Дайвал"

Адрес: Москва, ул. Уличная, д. 00, оф. 01

Тел: +7(495)123-45-67

+7(499)789-10-11

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Время исполнения - ночь!!! - до 9:00 утра 25 октября!!!