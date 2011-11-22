Гостиницы эконом-класса в г. Москве Цветовая гамма: белый, сине-голубой, возможны яркие вкрапления. Или на ваш вкус. Меню: Размещение по округам ...
Дизайн интернет-магазина автозвук
Добрый день, уважаемые
Необходимо разработать дизайн для магазина автозвука (магнитолы, сабы, усилители, акустика) с небольшой особенностью. В магазине будет пункт меню "Мастерская" в этом пункте будут выложены работы по тюнингу, аэрографии..
Бриф прилагаю, хотя он немного размыт. На все вопросы отвечу.
Сроки: в пятницу (28.10) необходимо предоставить готовый вариант главной страницы
Оплата: webmoney/приват
skype: ubiquiefriend
Выбранный исполнитель
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