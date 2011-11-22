Дизайн интернет-магазина автозвук

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок221 просмотр

Добрый день, уважаемые

Необходимо разработать дизайн для магазина автозвука (магнитолы, сабы, усилители, акустика) с небольшой особенностью. В магазине будет пункт меню "Мастерская" в этом пункте будут выложены работы по тюнингу, аэрографии..

Бриф прилагаю, хотя он немного размыт. На все вопросы отвечу.

Сроки: в пятницу (28.10) необходимо предоставить готовый вариант главной страницы

Оплата: webmoney/приват

skype: ubiquiefriend

14 лет назад
ubiquiefriend
Владимир 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gr-n13
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$100
3 дня
Четко, быстро, без лишних вопросов. Не нуждается в напоминаниях и уговорах. Самостоятельный и профессиональный исполнитель, рекомендую.
Отличный заказчик, было приятно работать вместе.

Заявки фрилансеров

gr-n13
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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