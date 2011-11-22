Дизайн интернет-магазина автозвук

Добрый день, уважаемые

Необходимо разработать дизайн для магазина автозвука (магнитолы, сабы, усилители, акустика) с небольшой особенностью. В магазине будет пункт меню "Мастерская" в этом пункте будут выложены работы по тюнингу, аэрографии..

Бриф прилагаю, хотя он немного размыт. На все вопросы отвечу.

Сроки: в пятницу (28.10) необходимо предоставить готовый вариант главной страницы

Оплата: webmoney/приват

skype: ubiquiefriend