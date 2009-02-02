truf_80

Александра Труфанова truf_80

 
43 годаРоссия/Челябинск
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Логотипы, печатная продукция, flash-баннеры

Работа для меня — это удовольствие.

О себе: ответственна, трудолюбива, исполнительна.

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Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$3
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать схему проезда
Очень понравилось работать с Александрой, С первого раза сделал то что нужно было !!! Ответственный и талантливый исполнитель !!!
Очень хороший заказчик, с полуслова поняли друг друга. Оплата в срок. Буду рада еще поработать на Ивана.
Ответный отзыв
alex25_06
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Логотип для сайта и баннер под один дизайн
Ух много я откинул вариантов, но александра продолжала выполнять мои требования. ...Карочь... я рад. Все палучилось так как я хотел. Надеюсь в будущем ваши услуги мне понадобятся. Большой Респект.
stranger
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Рекламный флеш баннер 468*60
Александра превосходно справилась с работой. Все достаточно оперативно и качественно. Приняла все поправки к исправлению. Идея тоже хорошая. Спасибо!
Отличный заказчик! Т. з. составленно четко, обязательства выполненны на 100 %! Мне понравилось с Вами работать!
Ответный отзыв