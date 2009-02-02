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Работа для меня — это удовольствие.
О себе: ответственна, трудолюбива, исполнительна.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
15 лет назад
Очень понравилось работать с Александрой, С первого раза сделал то что нужно было !!! Ответственный и талантливый исполнитель !!!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, с полуслова поняли друг друга. Оплата в срок. Буду рада еще поработать на Ивана.
$25
10 баллов
15 лет назад
Ух много я откинул вариантов, но александра продолжала выполнять мои требования. ...Карочь... я рад. Все палучилось так как я хотел. Надеюсь в будущем ваши услуги мне понадобятся. Большой Респект.
$25
10 баллов
15 лет назад
Александра превосходно справилась с работой. Все достаточно оперативно и качественно. Приняла все поправки к исправлению. Идея тоже хорошая. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Т. з. составленно четко, обязательства выполненны на 100 %! Мне понравилось с Вами работать!