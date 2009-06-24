Нужен качественный лого

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок263 просмотра

Нужен логотип для фирмы предоставляющей консалтинговые услуги.

Подробное ТЗ вышлю нужному кандидату.

Отписывать только здесь.(в личку,асю и почту просьба не беспокоить)

16 лет назад
Madeconomist
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Работал (и думаю что не последний раз) с Антоном, однозначно талантливая и творческая личность данного исполнителя очень хорошо сказывается на конечном результате работы. Одновременно с этим Антон чтёт сроки и очень терпеливо относится к хотелкам заказчика. В общем сплошные достоинства! Спасибо ещё раз! Рекомендую!
Хорошая работа от хорошего человека. Все прекрасно, спасибо.

Заявки фрилансеров

smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад