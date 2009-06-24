Нужен качественный лого

Работал (и думаю что не последний раз) с Антоном, однозначно талантливая и творческая личность данного исполнителя очень хорошо сказывается на конечном результате работы. Одновременно с этим Антон чтёт сроки и очень терпеливо относится к хотелкам заказчика. В общем сплошные достоинства! Спасибо ещё раз! Рекомендую!