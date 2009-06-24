17.08 Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по ...
Нужен качественный лого
Нужен логотип для фирмы предоставляющей консалтинговые услуги.
Подробное ТЗ вышлю нужному кандидату.
Отписывать только здесь.(в личку,асю и почту просьба не беспокоить)
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