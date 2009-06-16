Логотип проекта

# 1 — $

17.08

Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по 50 долл.

Ни один из предствленных всеми участниками эскизов в личных или копоративных целях использоваться не будет.

5.08.2009. На сегодня выбраны 2 финалиста - Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - работа с ключом и калигрф. шрифтом.

Проводим опрос по этим 2-м работам и уже по его результатам определится окончат. победитель конкурса.

Остальным участникам спасибо!

31.07.2009 Все присланные и опубликованные работы будут анализироваться инвестором до конца недели. Ждем. Результат я вывешу.

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Проект открыт для тех, кто не выложил свои работы. Участники, мы все еще ждем Ваших работ!

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Внимание!!! Ни одна из работ не понравилась на 100%. Поэтому работаем дальше. Конкурс открыт еще на неделю.

Увеличиваем вознаграждение за лого еще на 25% (на 50 долл.).

Ребята, постарайтесь сделать лаконично, но и не совсем просто. Идеи с пирамидами, львами, слитками и т.п. - сразу говорю, не подходят.

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Конкурс на создание логотипа проекта.

Специализация компании - продажа золотых монет, слитков, хранение золота за рубежом. Возможно добавится продажа ювелирки.

Цвета, в которыйх планируем делать сайт - 1 вариант. бежевый с кофейным (коричневым), 2. возможно бело-серый с черным.

Предварительное название компании - Gold Reserv

Требования к логотипу:

Это должен быть какой-то значок достатка, богатства, благополучия, хотелось бы чтобы он смотрелся объемным.

Для идей можете посмотреть:

http://www.patek.com/

http://www.vancleef-arpels.com/ru/ - там есть всякие ювелирные изделия объемные, которые могут стать идеей.

http://goldavenue.com/

http://www.breguet.com

ВНИМАНИЕ! Не принимаем к конкурсу логотипы в виде сочетания GR или шрифты Gold Reserv