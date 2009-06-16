Нужен логотип для сайта по инвестированию + бизнес стиль Пожелания, размер в высоту не более 200 пикселей, в ширину 300-400. Более подробное ТЗ лично. Указывайте сроки и цену здесь, в ...
Логотип проекта
17.08
Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по 50 долл.
Ни один из предствленных всеми участниками эскизов в личных или копоративных целях использоваться не будет.
5.08.2009. На сегодня выбраны 2 финалиста - Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - работа с ключом и калигрф. шрифтом.
Проводим опрос по этим 2-м работам и уже по его результатам определится окончат. победитель конкурса.
Остальным участникам спасибо!
31.07.2009 Все присланные и опубликованные работы будут анализироваться инвестором до конца недели. Ждем. Результат я вывешу.
----------------
Проект открыт для тех, кто не выложил свои работы. Участники, мы все еще ждем Ваших работ!
------------------------------------------------------------------------------------
Внимание!!! Ни одна из работ не понравилась на 100%. Поэтому работаем дальше. Конкурс открыт еще на неделю.
Увеличиваем вознаграждение за лого еще на 25% (на 50 долл.).
Ребята, постарайтесь сделать лаконично, но и не совсем просто. Идеи с пирамидами, львами, слитками и т.п. - сразу говорю, не подходят.
-------------------------------------------------------------------
Конкурс на создание логотипа проекта.
Специализация компании - продажа золотых монет, слитков, хранение золота за рубежом. Возможно добавится продажа ювелирки.
Цвета, в которыйх планируем делать сайт - 1 вариант. бежевый с кофейным (коричневым), 2. возможно бело-серый с черным.
Предварительное название компании - Gold Reserv
Требования к логотипу:
Это должен быть какой-то значок достатка, богатства, благополучия, хотелось бы чтобы он смотрелся объемным.
Для идей можете посмотреть:
http://www.vancleef-arpels.com/ru/ - там есть всякие ювелирные изделия объемные, которые могут стать идеей.
ВНИМАНИЕ! Не принимаем к конкурсу логотипы в виде сочетания GR или шрифты Gold Reserv
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $12
Работа выбрана! Большое всем спасибо за участие!Завершен16 лет назад
Необходимо сделать логотип для сайта avtorebenok.ru - магазин детских автокресел бюджет 500 рубЗавершен16 лет назад
Нужен логотип. Для фирмы производящей рыбные консервы, шпроты.Логотипы и Знаки80 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать логитип для сайта кулинарной тематики. Подробности по почте, пишите: [email protected]. Укажите сроки и цену. Оплата web-moneyЗакрыт16 лет назад
Создание логотипа формат PNG, размер 90*90 по образу и подобию http://file.qip.ru/file/85453576/82487397/electro-03-funky.html основываясь на дизайне нашего сайта http://obogrelov.com/ Логотип должен иметь фон (фон не должен быть прозрачным).Закрыт16 лет назад
- $20
ВСЕМ огромное спасибо!Завершен16 лет назад
Нужен логотип для WEB-студии! http://qweb-studio.comЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть шаблон от yootheme, нужно его частично упростить, частично подправить, а также разработать лого, favicon и может быть поменять цвет палитру в css. layout трогать не надо.Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для пейнтбольного клуба "PITFALL". В последствии данный логотип должен быть использован для печати баннера, на сайте и т.д. Название клуба переводится как "Волчья яма". Соответственно логотип должен быть выдержан именно ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт16 лет назад