Логотип для сайта

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Завершен80 заявок657 просмотров

Нужен логотип для сайта по инвестированию + бизнес стиль

Пожелания, размер в высоту не более 200 пикселей, в ширину 300-400.

Более подробное ТЗ лично.

Указывайте сроки и цену здесь, в личку не пишите.

16 лет назад
opennet
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

VictoRial
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$25
2 дня
Работаю с исполнителем второй раз, все в срок, работа понравилась, учел все пожелания и представил несколько вариантов для выбора. Буду сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

VictoRial
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад