Нужен логотип. Для фирмы производящей рыбные консервы, шпроты.
Логотип для сайта avtorebenok.ru
Необходимо сделать логотип для сайта avtorebenok.ru - магазин детских автокресел
бюджет 500 руб
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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