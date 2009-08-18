Логотип для сайта avtorebenok.ru

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Завершен23 заявки313 просмотров

Необходимо сделать логотип для сайта avtorebenok.ru - магазин детских автокресел

бюджет 500 руб

16 лет назад
Vitl
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Молодца, результат полностью устроил Все пожелания по исполнению были учтены, а также вносились изменения по ходу работы Работает конструктивно и доводит работу до желаемого результата Результаты работы говорят сами за себя - http://www.avtorebenok.ru
О заказчике сложилось только положительное мнение. Было предоставлено хорошее ТЗ. Никаких нареканий в процессе работы не возникало. Буду рад сотрудничать и в будующем.

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад