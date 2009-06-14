Создание логотипа

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Закрыт22 заявки252 просмотра

Создание логотипа формат PNG, размер 90*90 по образу и подобию http://file.qip.ru/file/85453576/82487397/electro-03-funky.html основываясь на дизайне нашего сайта http://obogrelov.com/

Логотип должен иметь фон (фон не должен быть прозрачным).

16 лет назад
Obogrelov
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

markiz_zigfrid
Александр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

markiz_zigfrid
Александр 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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