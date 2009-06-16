Требуется нарисовать логотип для проектной фирмы

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Завершен67 заявок605 просмотров

Вид деятельности - архитектурное проектирование.

Пишите сроки и стоимость. В личку не писать!

16 лет назад
vitalz
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
$20
2 дня
Виктор отлично выполнил заказ. Быстро, качественно и со вкусом. Видно что он профессионал в своей работе. Всем рекомендую!
Рад был сотрудничать. С Виталием легко работать и общаться. Порядочный в отношении заказчик. Удачи в работе!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
16 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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