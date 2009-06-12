Наполнение каталога и подготовка логотипов

Необходимо систематически в объеме 10 шт/день (5 дней в неделю) подготавливать информацию для раздела сайта http://salee.ru/markets.html в виде:

- Наименование компании

- Краткое описание (одно предложение)

- Описание (развернутый текст – 3-5 предложений)

- Адрес компании (адреса и контактные телефоны и эл.почту для каждого адреса, если отличаются)

- Логотип компании (в виде картинки)

Данную информацию нужно предоставить в виде:

Наименование компании

Анонс (одно предложение)

Описание (3-5 предложения)

Адреса с контактами (сплошным текстом)

Адрес сайта

Имя файла логотипа компании

Наименование компании

Анонс (одно предложение)

Описание (3-5 предложения)

Адреса с контактами (сплошным текстом)

Адрес сайта

Имя файла логотипа компании

…….

…..

Требования к логотипу: Картинка jpeg, ширина не менее 100px, разрешение для веб (72dpi). На картинке должен быть только логотип компании без стилизованных графических дополнений и без «мусора». Название на латинице без пробелов.

Информацию о компаниях предоставлять в текстовом файле (.txt, не MSWord), логотипы для компаний отдельными файлами. Подготовленную информацию высылать на эл. ящик.