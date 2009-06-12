Наполнение каталога и подготовка логотипов

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт11 заявок424 просмотра

Необходимо систематически в объеме 10 шт/день (5 дней в неделю) подготавливать информацию для раздела сайта http://salee.ru/markets.html в виде:

- Наименование компании

- Краткое описание (одно предложение)

- Описание (развернутый текст – 3-5 предложений)

- Адрес компании (адреса и контактные телефоны и эл.почту для каждого адреса, если отличаются)

- Логотип компании (в виде картинки)

Данную информацию нужно предоставить в виде:

Наименование компании

Анонс (одно предложение)

Описание (3-5 предложения)

Адреса с контактами (сплошным текстом)

Адрес сайта

Имя файла логотипа компании

Наименование компании

Анонс (одно предложение)

Описание (3-5 предложения)

Адреса с контактами (сплошным текстом)

Адрес сайта

Имя файла логотипа компании

…….

…..

Требования к логотипу: Картинка jpeg, ширина не менее 100px, разрешение для веб (72dpi). На картинке должен быть только логотип компании без стилизованных графических дополнений и без «мусора». Название на латинице без пробелов.

Информацию о компаниях предоставлять в текстовом файле (.txt, не MSWord), логотипы для компаний отдельными файлами. Подготовленную информацию высылать на эл. ящик.

16 лет назад
rostiss
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Логотип команды

    $25

    Нарисовать логотип нашей команды название #go2play можно просто go2play как у вас фантазия считает нужным. Логитип размерами может быть любой ,прямоугольной формы.

    Логотипы и Знаки65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип Mobile Music Party

    $20

    Срочно нужен новый логотип для сайта http://www.mobilemusicparty.com/ По сути ничего сложного: просто какой-нибудь рисунок соответствующий тематике сайта и надпись "Mobile Music Party". Примеры высылайте на alsa _at_ ymail.com. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 4 айкона на готовый логотип

    $10

    Есть элемент логотипа (см. приложение), к которому необходимо дорисовать (или подобрать) несколько несложных графических элемента. Основное описание ТЗ в приложении.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип компании

    $100

    Необходимо придумать логотип компании: торговая марка Русский ТОРФ занимается добычей, продажей, доставкой нерудных сыпучих материалов, торфа, грунта, глины, песка, щебня

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разрааботка стильного логотипа

    Требуется изготовить привлекательный лоотип, появященный диску со свадебно тематикой. Содержит изображения обручальных колец, цветов, ленточек либо другой атрибутики и изображение дискаю логотип должен иметь надпись "Свадьба вашей мечты".

    Логотипы и Знаки76 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип фотографу

    $50

    Нужен логотип,не супер наворочены. В черно-белых цветах . Мой сайт www.fil.kiev.ua вобщем видно,что минимализм. Хотелось бы вместо имя и фамилии на фото ставить логотип,и на сайте соответственно. Требования какие хочется - это присутствие в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    $60

    Здравствуйте! Есть дизайн Сайта Здорового питания, В Казахстане. Необходимо разработать Стильный Логотип, под стиль Сайта. Сроки 2-3 дня. Портфолио в области разработки логотипов обязательно. Желательно работы в таком направлении (Здоровый ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип компании Энергодом

    $60

    Требуется разработать логотип компании Энергодом Цвета желательно красный и белый Придерживаться минимализма, т.е. совсем мелкие детали на лого - не нужны логотип должен одинаково хорошо смотреться и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип фирмы

    $20

    Необходимо нарисовать логотип фирмы с названием "Феникс". Фирма занимается установкой пожарного оборудования и видеонаблюдения. Надо каким-то образом обыграть в логотипе название фирмы с огнем или с птицей Феникс. После создания логотипа будет ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка логотипа

    $150

    Название – BONTON. Сеть магазинов розничной торговли – товары для салонов красоты и парикмахерских: профессиональные, высококачественные средства по уходу за волосами; все для маникюра и педикюра; ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад