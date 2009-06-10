Требуется разработать логотип компании Энергодом Цвета желательно красный и белый Придерживаться минимализма, т.е. совсем мелкие детали на лого - не нужны логотип должен одинаково хорошо смотреться и ...
Разработка логотипа
Здравствуйте!
Есть дизайн Сайта Здорового питания, В Казахстане.
Необходимо разработать Стильный Логотип, под стиль Сайта.
Сроки 2-3 дня.
Портфолио в области разработки логотипов обязательно.
Желательно работы в таком направлении (Здоровый образ жизни,Здоровое питание)
Работать нужно до полного утверждения Клиентом.
Приоритет Лучшему портфолио и наименьшей цене.
Жду ваших предложений !
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