Логотип фирмы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен47 заявок1581 просмотр
#1$

Необходимо нарисовать логотип фирмы с названием "Феникс". Фирма занимается установкой пожарного оборудования и видеонаблюдения.

Надо каким-то образом обыграть в логотипе название фирмы с огнем или с птицей Феникс.

После создания логотипа будет заказ на создание визитки.

16 лет назад
Ispanec_Migel
Гость 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победитель конкурса

TJeika
Juli 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
Быстро вносила измененения по нашей просьбе. Предоставляла несколько вариантов. Оперативно. Рекомендую.
Отлично поработали вместе. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

TJeika
Juli 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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