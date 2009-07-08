Разработка логотипа

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Название – BONTON.

Сеть магазинов розничной торговли – товары для салонов красоты и парикмахерских:

профессиональные, высококачественные средства по уходу за волосами;

все для маникюра и педикюра;

электротехника (профессиональная и бытовая) - фены, машинки для стрижки, воскоплавы и т.д.;

все для пирсинга;

маски для лица, волос, скрабы, а также расчески, ножницы и т.п. (всего наименований - более 3000).

Основной потребитель – мастера парикмахерских и салонов красоты, а также женщины от 25 до 50 лет.

Пожелания - логотип должен быть простым и запоминающимся, должен ассоциироваться с направлением магазина и соответствовать названию, возможна французкая тематика.

Использование логотипа - наружная реклама (оформление магазина, вывеска, банеры, лайтбоксы), дисконтные карточки, фирменная одежда, визитки, упаковочные кульки.