Разработка логотипа

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен75 заявок2850 просмотров
#1$

Название – BONTON.

Сеть магазинов розничной торговли – товары для салонов красоты и парикмахерских:

профессиональные, высококачественные средства по уходу за волосами;

все для маникюра и педикюра;

электротехника (профессиональная и бытовая) - фены, машинки для стрижки, воскоплавы и т.д.;

все для пирсинга;

маски для лица, волос, скрабы, а также расчески, ножницы и т.п. (всего наименований - более 3000).

Основной потребитель – мастера парикмахерских и салонов красоты, а также женщины от 25 до 50 лет.

Пожелания - логотип должен быть простым и запоминающимся, должен ассоциироваться с направлением магазина и соответствовать названию, возможна французкая тематика.

Использование логотипа - наружная реклама (оформление магазина, вывеска, банеры, лайтбоксы), дисконтные карточки, фирменная одежда, визитки, упаковочные кульки.

16 лет назад
denigo
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
Прекрасный дизайнер!!! Креативный подход. Точно чувствует суть поставленной задачи. Быстро реагирует на пожелания заказчика. Настоятельно рекомендую!!!
Денис - отличный заказчик! С ним приятно общаться и работать. Требования четкие, комментарии только по делу. Всегда на связи. Оплату Денис произвел точно в срок, как и было оговорено. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад

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