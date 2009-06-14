Логотип фотографу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен44 заявки516 просмотров

Нужен логотип,не супер наворочены. В черно-белых цветах . Мой сайт www.fil.kiev.ua вобщем видно,что минимализм. Хотелось бы вместо имя и фамилии на фото ставить логотип,и на сайте соответственно.

Требования какие хочется - это присутствие в логотипе фотоаппарата и пухленького человечка,что б и стильно и немого юмора.

Время создания логотипа : как сможете так и будет ))

16 лет назад
zakachalov
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Мне как фотографу нужен был логотип. Была идея, но в итоге пришли к другой. Переделывали где то раза четыре. Остановились не на картинке, а на минимализме, в принципе, как и мой сайт. Остался доволен, несмотря на длину логотипа. Если быть справедливым, ставлю “9” . с дизайнером можно работать. И по возможности рисуйте примитивную картинку(если же человеческий объект), как должно быть, тогда думаю все будет быстрее и в точку.

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Neznaikin
Denis Tolkodubov 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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