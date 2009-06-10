Нужен логотип,не супер наворочены. В черно-белых цветах . Мой сайт www.fil.kiev.ua вобщем видно,что минимализм. Хотелось бы вместо имя и фамилии на фото ставить логотип,и на сайте соответственно. Требования какие хочется - это присутствие в ...
Разрааботка стильного логотипа
Требуется изготовить привлекательный лоотип, появященный диску со свадебно тематикой. Содержит изображения обручальных колец, цветов, ленточек либо другой атрибутики и изображение дискаю логотип должен иметь надпись "Свадьба вашей мечты".
Заявки фрилансеров
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