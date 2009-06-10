Разрааботка стильного логотипа

По приложенному образу логотипа перерисовать его в векторе - точное копирование не требуется (можно, например, стилизовать в рисунок от руки), но добавлять какие-либо элементы нельзя. Стрелку стилизовать не надо - должен быть узнаваем компьютерный курсор. ...