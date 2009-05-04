Очень доволен сотрудничеством с Анатолием. Человек настоящий профессионал, с полуслова понимает поставленные задачи, терпеливо и внимательно выполняет правки, что называется, до победного конца. Логотип получился четко соответствующий поставленному ТЗ и даже интереснее, чем я предполагал. Все заявленные сроки четко соблюдены. Рекомендую Анатолия как замечательного исполнителя.