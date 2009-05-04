Будьте реалистами - требуйте невозможного!
Уточкин анатолий викторович
телефоны:
дом. 062 304-43-45
моб. 38 050 820-91-52
icq 430095122
e-mail: [email protected]
образование:
московский заочный университет искусств, отделение
станковой живописи
пермский государственный университет, геологический
факультет
опыт работы:
2005-2008 pulse progressive company. начальник творческого отдела
2003-2005 сеть мебельных салонов "мир мебели". художник-дизайнер
2001-2003 ооо "палитра". художник-дизайнер
автор эмблемы международного фестиваля "золотой скиф"
победитель конкурса и автор эмблемы к празднованию 75-летия донецкой
области
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Анатолием. Человек настоящий профессионал, с полуслова понимает поставленные задачи, терпеливо и внимательно выполняет правки, что называется, до победного конца. Логотип получился четко соответствующий поставленному ТЗ и даже интереснее, чем я предполагал. Все заявленные сроки четко соблюдены. Рекомендую Анатолия как замечательного исполнителя.
Ответный отзыв
Исключительно ответственный и порядочный молодой человек. такт и терпение, приятно было работать.
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделал очень быстро как сам логотип, так и несколько вариаций логотипа. Буду обращаться в будующем, так же всем рекомендую.
Ответный отзыв
Толковый, адекватный заказчик, смело берите заказы!
$50
10 баллов
15 лет назад
Оперативно, с новыми идеями! всегда на связи! Спасибо, Анатолий за хорошую работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество, такт и понимание. удачи!
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена оперативно. Первые результаты были уже через пару часов после размещения задания. Результат работы заказчика (т.е. меня) устроил :)
Ответный отзыв
Отличный, толковый и весьма пунктуальный заказчик. респект.
Фирменный стиль
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#96