anatoly4

Анатолий Уточкин anatoly4

 
66 летУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Будьте реалистами - требуйте невозможного!

Уточкин анатолий викторович

телефоны:

дом. 062 304-43-45

моб. 38 050 820-91-52

icq 430095122

e-mail: [email protected]

образование:

московский заочный университет искусств, отделение

станковой живописи

пермский государственный университет, геологический

факультет

опыт работы:

2005-2008 pulse progressive company. начальник творческого отдела

2003-2005 сеть мебельных салонов "мир мебели". художник-дизайнер

2001-2003 ооо "палитра". художник-дизайнер

автор эмблемы международного фестиваля "золотой скиф"

победитель конкурса и автор эмблемы к празднованию 75-летия донецкой

области

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Отзывы заказчиков
Djespe
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание шуточного логотипа
Очень доволен сотрудничеством с Анатолием. Человек настоящий профессионал, с полуслова понимает поставленные задачи, терпеливо и внимательно выполняет правки, что называется, до победного конца. Логотип получился четко соответствующий поставленному ТЗ и даже интереснее, чем я предполагал. Все заявленные сроки четко соблюдены. Рекомендую Анатолия как замечательного исполнителя.
Исключительно ответственный и порядочный молодой человек. такт и терпение, приятно было работать.
Ответный отзыв
Ekklipce
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Логотип для автомобильного ралли
Сделал очень быстро как сам логотип, так и несколько вариаций логотипа. Буду обращаться в будующем, так же всем рекомендую.
Толковый, адекватный заказчик, смело берите заказы!
Ответный отзыв
ukraleksa
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработка имиджевой визитной карты
Оперативно, с новыми идеями! всегда на связи! Спасибо, Анатолий за хорошую работу! Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество, такт и понимание. удачи!
Ответный отзыв
vinkov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Сделать визитку + фирменный стиль
Работа выполнена оперативно. Первые результаты были уже через пару часов после размещения задания. Результат работы заказчика (т.е. меня) устроил :)
Отличный, толковый и весьма пунктуальный заказчик. респект.
Ответный отзыв
Фирменный стиль
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
#96