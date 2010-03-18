Необходимо придумать и разработать логотип для компании, занимающейся продажей современных буровых установок и инновационных идей в этой теме.

Название компании - "Агентство Инновационных Разработок Бурения", сокращенно - АИРБУР (именно эта аббревиатура должна быть на логотипе).

Цвета в принципе могут быть любыми, но преимущественно: основной - темно-синий, дополнительный - красный.