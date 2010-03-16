Логотип и надпись мебельной фирмы SMEШKI

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт14 заявок341 просмотр

Требуется нарисовать логотип и красивую надпись мебельной фирмы SMEШKI.

Фирма занимается производством бескаркасной мебели. Примеры мебели можно посмотреть тут http://vkontakte.ru/club11568798

В качестве логотипа есть идея нарисовать смеющийся мешок. А в надписи букву Ш либо выделить другим цветом просто, либо сделать ее похожую на диван.

Другие идеи и предложения приветствуются!

Результат должен быть в векторе, исходные файлы будут нужны. Программа для создания векторной графики на ваше усмотрение.

15 лет назад
Riddlerrr
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад
$20
3 дня

Заявки фрилансеров

Valu11
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад

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