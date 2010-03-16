Логотип и надпись мебельной фирмы SMEШKI

Требуется нарисовать логотип и красивую надпись мебельной фирмы SMEШKI.

Фирма занимается производством бескаркасной мебели. Примеры мебели можно посмотреть тут http://vkontakte.ru/club11568798

В качестве логотипа есть идея нарисовать смеющийся мешок. А в надписи букву Ш либо выделить другим цветом просто, либо сделать ее похожую на диван.

Другие идеи и предложения приветствуются!

Результат должен быть в векторе, исходные файлы будут нужны. Программа для создания векторной графики на ваше усмотрение.