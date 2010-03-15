Логотип для интернет-магазина книг по кулинарии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен104 заявки3807 просмотров
#1$50

Нужен логотипа для интернет-магазина по продаже книг по кулинарии: http://cook-book.com.ua

Цвета сайта видите: желтый, зеленый, белый.

Название магазина: КукБук

Размеры логотипа: 200х121

Исходя из тематики магазина, логотип должен давать представление о том, что это 1) книги по 2) готовке еды, 3) напиткам. В принципе, можно без третьего, а можно с ним. Рассмотрим все варианты.

15 лет назад
fitz
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

ylia1
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

ylia1
40 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
#1

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