Логотип для интернет-магазина книг по кулинарии

# 1 — $ 50

Нужен логотипа для интернет-магазина по продаже книг по кулинарии: http://cook-book.com.ua

Цвета сайта видите: желтый, зеленый, белый.

Название магазина: КукБук

Размеры логотипа: 200х121

Исходя из тематики магазина, логотип должен давать представление о том, что это 1) книги по 2) готовке еды, 3) напиткам. В принципе, можно без третьего, а можно с ним. Рассмотрим все варианты.