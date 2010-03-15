Требуется логотип под стиль сайта макет сайта в приложении
Логотип для интернет-магазина книг по кулинарии
Нужен логотипа для интернет-магазина по продаже книг по кулинарии: http://cook-book.com.ua
Цвета сайта видите: желтый, зеленый, белый.
Название магазина: КукБук
Размеры логотипа: 200х121
Исходя из тематики магазина, логотип должен давать представление о том, что это 1) книги по 2) готовке еды, 3) напиткам. В принципе, можно без третьего, а можно с ним. Рассмотрим все варианты.
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