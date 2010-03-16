Логотип для издательства в векторе

Необходимо отрисовать в векторе логотип для Издательского Дома "Разведка Украины". Для этого заказчиком подготовлен набросок: http://www.aksak.kiev.ua/temp/razvedka_logo_nabrosok.jpg. Здесь показана концепция того, что должно быть, в общих чертах. Делалось не художником, поэтому "тонкости" дизайна не учтены.

В основе логотипа лежит этот знак: http://www.aksak.kiev.ua/temp/razvedka_znak.jpg (лучшего качества, к сожалению, нет). Его можно использовать для ручной трассировки основы логотипа. Только мышь нужно будет поднять чуть повыше, чтобы не давила на весь логотип так, как давит в наброске.

Книжку нужно нарисовать другую. Развороты одинаковой толщины и без таких перекосов по горизонтали/вертикали, как в наброске.

Лента внизу тоже нужна более грамотная в дизайнерском смысле, равно как шрифт на ней.

В целом нужно получить довольно строгий по своему виду логотип, который будет соответствовать таким понятиям, как "военный", "армия", "разведка" и т.д. И, разумеется, современный, чтобы было понятно, что компания идет в ногу со временем. Эти оговорки относятся, прежде всего, к технике исполнения -- "сюжет" логотипа, повторюсь, уже составлен заказчиком. Теперь его нужно технически грамотно и современно воплотить в векторе.

По используемым цветам логотип должен быть гармоничен. Кроме цветной версии нужно подготовить черно-белый вариант.

По общим техническим требованиям:

- цветовая модель CMYK;

- без злоупотреблений плашечными цветами, градиентами и другими элементами, которые способны усложнить/удорожить логотип при печати;

- исходники в EPS (основное) и, возможно, AI;

- растрированные версии в JPG с большим разрешением (3000х3000 px).

При оставлении заявки, пожалуйста, указывайте свою цену и реальные сроки, за которые сможете выполнить проект.