Логотип для популярного интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт49 заявок461 просмотр

Требуется разработать тематический логотип для популярного интернет магазина шин и дисков www.euro-shina.ru для последующей публикации на главной странице сайта, дисконтных картах и сувенирной продукции. Формат логотипа можно посмотреть в аттаче. Это логотип компании партнера.

15 лет назад
krikov
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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