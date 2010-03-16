Сделать небольшой логотип

Требуется сделать простенький логотип. Исходно в шаблоне был прикреплённый логотип. Нужно сделать в таком же стиле, только надпись: Apple iPad, соответственно Apple - голубого цвета, как и первое слово в примере.

Размеры просьба сохранить те же, чтобы можно было просто заменить файл в шаблоне и всё.

ICQ: 568523289