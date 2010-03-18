Добрый день.

Меня зовут Виталик.

Я ищу надежного человека который сможет на постоянной основе выполнять наши небольшие задания.

К примеру сейчас нам нужно отвекторить логотип, который находится в приложение.

Я вам psd, вы мне AI.

Срок сдачи - сегодня.

Оплата - по выполненной работе.