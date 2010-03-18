Отвекторить логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок256 просмотров

Добрый день.

Меня зовут Виталик.

Я ищу надежного человека который сможет на постоянной основе выполнять наши небольшие задания.

К примеру сейчас нам нужно отвекторить логотип, который находится в приложение.

Я вам psd, вы мне AI.

Срок сдачи - сегодня.

Оплата - по выполненной работе.

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R0n1e
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$1
1 день
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RUSINA
Елена 
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15 лет назад
$5
1 день
Быстро, без лишних вопросов. Я доволен.
Приятное сотрудничество, оплата без проблем. Спасибо.

Заявки фрилансеров

R0n1e
Игорь 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
RUSINA
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
32 отзыва
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