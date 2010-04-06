Задание: рестайлинг, на основе существующего фирменного стиля разработать новый логотип + фирменный стиль Заказчик – PR & BTL агентство «Формула успеха» В настоящее время сайт выглядит так: ...
Лого сельхоз предприятия
Название компании - Дар Земли (занимается выращиванием сельхоз продукции)
Идея - обязательный элемент - круг, который должен быть либо солнцем, либо землей, либо центром цветка или всем этим одновременно. В центре круга надпись "Дар", а надпись "Земли" по кругу внутри или снаружи.
Цветовая гамма - не определена, но посколько круг (как главный элемент) должен ассоциироваться либо с солнцем и/или с земным шаром и/или с центром цветка (ромашки, в этом случае нужно тогда и не длинные лепестки приделать), ТО цвет как раз определиться.
Надо не менее 4 вариантов этой идеи отрисовать в векторе + предложить минимум 2 своих вариант/идеи.
Выбранный в итоге лого должен нормально читаться при его печати размером до 2 см по высоте или ширине. Также он должен нормально читаться в цвете, в градиентах серого и в Ч/Б варианте - и эти варианты надо будет сделать.
Оплата WebMoney. Срок до 5 апреля 2010 (полностью утвержденный вариант)
Предоставляейте ссылку на свое портфолию по логотипам
Заявки без стоимости, сроков и прямой ссылки на портфолию НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Логотипы и Знаки80 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Задание простецкое: есть автосайт, куда будут добавляться тачки с фотографиями. На каждую добавленную фотку тачки будет накладываться водяной знак (mysite.ru), чтобы народ видел, с какого сайта фотку содрали. Мудрить ничего не надо. Вот здесь: ...Завершен15 лет назад
Есть логотип, но небольшой и нет исходника. Нужно отрисовать его в корале для печати. Возможно предложить варианты его доработки (было бы хорошо). Интересует стоимость и срок.Завершен15 лет назад
Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль. Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.* Что хотелось бы увидеть в лого и в ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо отрисовать в векторе логотип. Просьбу указывать цену и срокЗавершен15 лет назад
Есть 4 eps файла. Надо сделать небольшие правки: 1. размер 30 на 20 2. сохранить в корал 7 или ai 3 или 6 3. логотипы разделить по цветам - ...Завершен15 лет назад
- $100
Разработка логотипа для интернет-магазина подарковЗавершен15 лет назад
- $5
Требуется сделать простенький логотип. Исходно в шаблоне был прикреплённый логотип. Нужно сделать в таком же стиле, только надпись: Apple iPad, соответственно Apple - голубого цвета, как и первое слово в примере. Размеры ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день. Меня зовут Виталик. Я ищу надежного человека который сможет на постоянной основе выполнять наши небольшие задания. К примеру сейчас нам нужно отвекторить логотип, который находится в приложение. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для интернет-портала название портала - Перевалка Тематика - продажа/покупка транспортных средств (не только автомобилей) Параметры - ширина 220 высота 73 пикселей GIF формат Предпочтитение будет отдаваться кандидатам ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт15 лет назад