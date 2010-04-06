Лого сельхоз предприятия

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок771 просмотр

Название компании - Дар Земли (занимается выращиванием сельхоз продукции)

Идея - обязательный элемент - круг, который должен быть либо солнцем, либо землей, либо центром цветка или всем этим одновременно. В центре круга надпись "Дар", а надпись "Земли" по кругу внутри или снаружи.

Цветовая гамма - не определена, но посколько круг (как главный элемент) должен ассоциироваться либо с солнцем и/или с земным шаром и/или с центром цветка (ромашки, в этом случае нужно тогда и не длинные лепестки приделать), ТО цвет как раз определиться.

Надо не менее 4 вариантов этой идеи отрисовать в векторе + предложить минимум 2 своих вариант/идеи.

Выбранный в итоге лого должен нормально читаться при его печати размером до 2 см по высоте или ширине. Также он должен нормально читаться в цвете, в градиентах серого и в Ч/Б варианте - и эти варианты надо будет сделать.

Оплата WebMoney. Срок до 5 апреля 2010 (полностью утвержденный вариант)

Предоставляейте ссылку на свое портфолию по логотипам

Заявки без стоимости, сроков и прямой ссылки на портфолию НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

15 лет назад
kudes
Павел 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Валерий отличный дизайнер, сделал все по ТЗ в срок, кропотливо и оперативно вносил все замечания, предложения и изменения. Буду дальше с ним сотрудничать и рекомендую его остальным заказчикам.
Спасибо за интересный проект. Павел - отличный заказчик, своевременная оплата, грамотные правки. Рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

atoll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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