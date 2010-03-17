Лого и фирменный стиль

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Закрыт45 заявок665 просмотров

Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль.

Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.*

Что хотелось бы увидеть в лого и в стиле? Следущее:

Компания молодая . амбизиозная , агресивная, ее деятельность находится в двух мирах: digital media и software.

Цветовой гаммы у компании нет , поэтому цвет на ваш выбор , учитывая все вышесказанное.

Остальное на ваш выбор и фанатазию

Прежде всего будет оценивается креативнось, отигинальность , запоминаемость лого.

Выбранному дизайнеру также представляется возможность осуществить оформление фирменного стиля (визитки, документы, и т.д)

*(Digital Signage (досл. цифровые вывески, объявления.; русскоязычные термины: видеореклама на мониторах, мультивидеоэкраны) — это технология представления информации с электронных (цифровых) носителей (дисплеев, проекционных систем и т.д.), установленных в общественных местах.)

15 лет назад
vpsoft
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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