Необходимо отрисовать в векторе логотип. Просьбу указывать цену и срок
Лого и фирменный стиль
Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль.
Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.*
Что хотелось бы увидеть в лого и в стиле? Следущее:
Компания молодая . амбизиозная , агресивная, ее деятельность находится в двух мирах: digital media и software.
Цветовой гаммы у компании нет , поэтому цвет на ваш выбор , учитывая все вышесказанное.
Остальное на ваш выбор и фанатазию
Прежде всего будет оценивается креативнось, отигинальность , запоминаемость лого.
Выбранному дизайнеру также представляется возможность осуществить оформление фирменного стиля (визитки, документы, и т.д)
*(Digital Signage (досл. цифровые вывески, объявления.; русскоязычные термины: видеореклама на мониторах, мультивидеоэкраны) — это технология представления информации с электронных (цифровых) носителей (дисплеев, проекционных систем и т.д.), установленных в общественных местах.)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть 4 eps файла. Надо сделать небольшие правки: 1. размер 30 на 20 2. сохранить в корал 7 или ai 3 или 6 3. логотипы разделить по цветам - ...Завершен15 лет назад
- $100
Разработка логотипа для интернет-магазина подарковЗавершен15 лет назад
- $5
Требуется сделать простенький логотип. Исходно в шаблоне был прикреплённый логотип. Нужно сделать в таком же стиле, только надпись: Apple iPad, соответственно Apple - голубого цвета, как и первое слово в примере. Размеры ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Добрый день. Меня зовут Виталик. Я ищу надежного человека который сможет на постоянной основе выполнять наши небольшие задания. К примеру сейчас нам нужно отвекторить логотип, который находится в приложение. ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $30
Необходимо разработать логотип для интернет-портала название портала - Перевалка Тематика - продажа/покупка транспортных средств (не только автомобилей) Параметры - ширина 220 высота 73 пикселей GIF формат Предпочтитение будет отдаваться кандидатам ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется логотип для сайта про солнечную энергию. Все подроности в ЛС. С Уважением, ИванЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт15 лет назад
Логотип перерисовать в векторном формате для последующей печати на флагах В icq и лс не беспокоитьЛоготипы и Знаки46 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Необходимо придумать и реализовать логотип сайта компании занимающейся сдачей в аренду квартир на длительный и короткий сроки. Адрес сайта: www.Aparton.com Бюджет до 40$. Единственное пожелание, чтобы логотип был способен привлечь внимание и ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется нарисовать логотип и красивую надпись мебельной фирмы SMEШKI. Фирма занимается производством бескаркасной мебели. Примеры мебели можно посмотреть тут http://vkontakte.ru/club11568798 В качестве логотипа есть идея нарисовать смеющийся мешок. А в надписи букву Ш ...Закрыт15 лет назад