Отрисовать в векторе логотип

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Завершен32 заявки443 просмотра

Необходимо отрисовать в векторе логотип.

Просьбу указывать цену и срок

15 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

RUSINA
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
32 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Адекватно повела себя при резком изменении задания на работы. Рекомендую.
Очень хороший заказчик. Оплата без проблем. Буду рада и дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

RUSINA
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
32 отзыва
15 лет назад

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