Разработка водяного знака

Задание простецкое: есть автосайт, куда будут добавляться тачки с фотографиями. На каждую добавленную фотку тачки будет накладываться водяной знак (mysite.ru), чтобы народ видел, с какого сайта фотку содрали. Мудрить ничего не надо.

Вот здесь:

http://www.doctrina62.ru/test/3.jpg

Эту фотку я взял с 1 автосайта. Видите внизу - AUTOYARSK.RU? Мне нужен точно такой же ПРОЗРАЧНЫЙ PNG. Точно такогоже размера и точно таким же шрифтом, точно таким же цветом. Адрес сайта своего скажу потом. И чтоб прозрачность качественно была реализована, без зазубрин. Ну вообщем, вы поняли. Делов тут на 10 минут. Даже цену не знаю какую предложить за это ;=)