Разработка водяного знака

$5
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Завершен2 заявки187 просмотров

Задание простецкое: есть автосайт, куда будут добавляться тачки с фотографиями. На каждую добавленную фотку тачки будет накладываться водяной знак (mysite.ru), чтобы народ видел, с какого сайта фотку содрали. Мудрить ничего не надо.

Вот здесь:

http://www.doctrina62.ru/test/3.jpg

Эту фотку я взял с 1 автосайта. Видите внизу - AUTOYARSK.RU? Мне нужен точно такой же ПРОЗРАЧНЫЙ PNG. Точно такогоже размера и точно таким же шрифтом, точно таким же цветом. Адрес сайта своего скажу потом. И чтоб прозрачность качественно была реализована, без зазубрин. Ну вообщем, вы поняли. Делов тут на 10 минут. Даже цену не знаю какую предложить за это ;=)

15 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$3
1 день
Всё быстро и недорого. Спасибо!
Приятно было работать. Грамотное и четкое задание, своевременная оплата.

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Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад