Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль. Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.* Что хотелось бы увидеть в лого и в ...
Требуется отрисовать макет лого в кореле
Есть логотип, но небольшой и нет исходника. Нужно отрисовать его в корале для печати. Возможно предложить варианты его доработки (было бы хорошо). Интересует стоимость и срок.
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