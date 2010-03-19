Требуется отрисовать макет лого в кореле

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок218 просмотров

Есть логотип, но небольшой и нет исходника. Нужно отрисовать его в корале для печати. Возможно предложить варианты его доработки (было бы хорошо). Интересует стоимость и срок.

15 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Огромное спасибо Руслану за доработанный логотип. Отмечу, что человек достаточно быстро делает работу и присутствует понимание того, что нужно закачику (что обычно редкость для многих дизайнеров). 10 с плюсом!
Было очень приятно поработать вместе. Рекомендую вам, и сам с удовольствием продолжу сотрудничество :)

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ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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