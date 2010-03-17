Рестайлинг. Создание нового логотипа.

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт80 заявок5093 просмотра
#1$75

Задание: рестайлинг, на основе существующего фирменного стиля разработать новый логотип + фирменный стиль

Заказчик – PR & BTL агентство «Формула успеха»

В настоящее время сайт выглядит так:

http://promo-ua.com

Требуется разработать новый логотип, включающий шрифтовое решение «Формула успеха» и знак. Логотип обязательно должен содержать птицу. На основе разработанного логотипа необходимо разработать визитку, бланк (всё в векторе) и шаблон письма Microsoft Word.

В дальнейшем, на основе разработанного стиля будет проводиться конкурс дизайна сайта.

Для справки - Философия птицы:

Оригинальная фотография птицы вдохновила основателя на открытие агентства. Птица была отсканирована и легла в основу логотипа. Птица – крачка – является рекордсменкой книги Гиннеса. Данная порода птиц совершает самые длинные в мире перелеты: с севера Норвегии на юг Африки и обратно. Это – охотницы, они не гнездятся 4 года после рождения. Через 4 года возвращаются в место рождения и выводят птенцов. Именно через 4 года после рождения компания «Формула успеха» (г.Одесса) открыла представительство в Киеве.

Целевая аудитория агентства: в основном, менеджеры по PR, маркетингу и рекламе, руководители отделов и крупных компаний.

Требования к логотипу:

- содержит птицу;

- содержит название «Формула успеха»;

- современный стиль;

- запоминаемый, простой (не перенасыщен деталями);

- содержит желательно один цвет, максимум два, кроме черного и белого.

- логотип должен быть представлен в цветном и монохромном (grayscale) вариантах,

для применения на белом, черном и цветном фонах.

- градиенты не приветствуются, однако, грамотные логотипы с градиентами будут рассмотрены;

- необходимо продумать горизонтальное и вертикальное расположение логотипа;

- хочется, чтобы логотип передал ощущение простора, полета, безграничности, позитива, легкости, свободы, открытости, безопасности, надежности;

- не употреблять курсив, жирных шрифтов; приветствуются оригинальные, уникальные шрифты.

- логотип должен выдерживать уменьшение до 2 см, оставаясь узнаваемым;

Не принимаются логотипы, которые похожи на логотипы существующих компаний.

Логотипы, которые нравятся заказчику на сайте http://identifire.ru/

Swisscom, DarienLibrary !, Chicago 2016, Lodgenet, Новател, Dubai International, Sprint !, Colorblind Chameleon, Rebuild, Neu Manila, The Collective !!

Логотипы, которые нравятся заказчику на сайте http://underconsideration.com/brandnew/

Videcon, Suramericana, Network Solutions, Vistaprint, Swanswell Charitable Trust (до и после ребрендинга), Landor (Landor Uncredits itself for Naming), Alberta, Valio, Jack in the Box, Blimpie (до рестайлинга), Asian Football Confederation, Holiday Inns, LPGA, Lobster.com, Friendster, Aol, msn, F-Secure, Linnaeus University (Linnéuniversitetet in Swedish), Woolworths, Hilton Worldwide, Chickenow, The Nielsen Company, Portland State University, La Quinta, No Child Left Behind, King County, San Francisco Ballet, About.com, Togo’s,Redfin !!, The Humane Society of the United States, Qantas, Tokyo’s 2016 Olympic Games

Дизайнер на основе конкурса публикует свою работу в виде растрового файла небольшого разрешения, содержащего логотип. В случае победы в конкурсе Дизайнер предоставляет векторный формат файлов, содержащих варианты логотипа, визиток и бланков, а Заказчик оплачивает работу.

Возможна доплата "за попадание в точку"!

15 лет назад
formula_uspeha
37 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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