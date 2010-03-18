Сделать блик логотипа из псд в 20-25 пнг

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок294 просмотра

Надо сделать из псд блик логотипа и кнопки. Нужно 20-25 пнг.

По подобию того, что в архиве

Срок - 1 час

Цена - 5 долл.

15 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

arsee
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

arsee
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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