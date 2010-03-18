Приветствую всех! Нужен очень простой но красивый логотип :) Жду ваших предложений.
Сделать блик логотипа из псд в 20-25 пнг
Надо сделать из псд блик логотипа и кнопки. Нужно 20-25 пнг.
По подобию того, что в архиве
Срок - 1 час
Цена - 5 долл.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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