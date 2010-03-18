Логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт43 заявки449 просмотров

Приветствую всех!

Нужен очень простой но красивый логотип :)

Жду ваших предложений.

15 лет назад
klaus
Толя 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
54 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Лого сельхоз предприятия

    $100

    Название компании - Дар Земли (занимается выращиванием сельхоз продукции) Идея - обязательный элемент - круг, который должен быть либо солнцем, либо землей, либо центром цветка или всем этим одновременно. В центре круга ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рестайлинг. Создание нового логотипа.

    $75

    Задание: рестайлинг, на основе существующего фирменного стиля разработать новый логотип + фирменный стиль Заказчик – PR &amp; BTL агентство «Формула успеха» В настоящее время сайт выглядит так: ...

    Логотипы и Знаки80 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка водяного знака

    $5

    Задание простецкое: есть автосайт, куда будут добавляться тачки с фотографиями. На каждую добавленную фотку тачки будет накладываться водяной знак (mysite.ru), чтобы народ видел, с какого сайта фотку содрали. Мудрить ничего не надо. Вот здесь: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Лого и фирменный стиль

    Компании "CMY media" необходимо сделать лого и фирменный стиль. Компания hi-tech специализируется в разработке систем для digital signage.* Что хотелось бы увидеть в лого и в ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Внести правки в 4 лого

    Есть 4 eps файла. Надо сделать небольшие правки: 1. размер 30 на 20 2. сохранить в корал 7 или ai 3 или 6 3. логотипы разделить по цветам - ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать небольшой логотип

    $5

    Требуется сделать простенький логотип. Исходно в шаблоне был прикреплённый логотип. Нужно сделать в таком же стиле, только надпись: Apple iPad, соответственно Apple - голубого цвета, как и первое слово в примере. Размеры ...

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отвекторить логотип

    $5

    Добрый день. Меня зовут Виталик. Я ищу надежного человека который сможет на постоянной основе выполнять наши небольшие задания. К примеру сейчас нам нужно отвекторить логотип, который находится в приложение. ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад