Логотип для "Электронного школьного журнала"

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок341 просмотр

Нужно сделать логотип + разработать фирменные цвета для компании, которая занимается электронными дневниками школьника.

Вот сайт - http://vjournale.ru/

В предложении прописывайте сроки выполнения, цену, и то, каким вы видите логотип для нашей компании.

Срок выполнения - 3 дня.

Изображение - векторное.

15 лет назад
Zonovdim
Дмитрий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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