Разработка логотипа компании

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Закрыт36 заявок487 просмотров

Требуется разработка логотипа компании в сфере фитнеса + дизайн визиток.

Ваши предложения и стоимость работы кидайте в личку.

15 лет назад
bolotinaanna1
Анна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров